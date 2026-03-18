Dopo tre giorni di ricerche la perdita occulta nella rete idrica di Quartu non si trova, e così Abbanoa ha deciso, a meno di cambiamenti nelle prossime ore, di interrompere l'erogazione dell'acqua questa notte in modo da individuare il guasto e di procedere alla riparazione.

L'interruzione riguarderà tutto il centro abitato con esclusione del litorale, della zona di Pitz'e Serra e della collina di Sant'Anastasia che sono servite da un'altra condotta.

La comunicazione è arrivata dallo stesso Gestore. «Le verifiche effettuate in questi giorni nella rete idrica cittadina per localizzare una perdita occulta, che non emerge in superficie e quindi di difficile individuazione, non hanno avuto ancora alcun risultato». Le ricerche dei tecnici di Abbanoa, «sono andate avanti ma pare necessaria una chiusura notturna dell’erogazione che consentirebbe ai tecnici di effettuare le verifiche con strumentazioni che vengono impiegate con le tubature libere dall’acqua».

È consigliabile quindi che i residenti provvedano a fare le scorte nelle prossime ore.

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