Un nuovo mezzo antincendio entra in servizio a supporto della compagnia barracellare di Pula. Nei giorni scorsi è stato consegnato al Comune un pick-up Ford Ranger con allestimento A.I.B., acquistato grazie ai contributi della Regione destinati al potenziamento delle compagnie barracellari.

L’amministrazione comunale ha partecipato al bando regionale finalizzato all’acquisto di mezzi e attrezzature utili alle attività operative, alla gestione delle emergenze e alla vigilanza del territorio, ottenendo così il finanziamento per dotare la compagnia di un nuovo veicolo antincendio. La consegna simbolica delle chiavi è avvenuta durante una cerimonia alla quale hanno partecipato il sindaco, Walter Cabasino, e il capitano della compagnia barracellare, Gianluca Spagnolu.

«Il mezzo – spiega il sindaco Cabasino - rappresenta un importante supporto per le attività di prevenzione e intervento durante la stagione estiva, quando il rischio incendi aumenta e diventa fondamentale garantire risposte rapide alle esigenze del territorio. L’arrivo del nuovo veicolo consentirà di rafforzare le attività di presidio e tutela ambientale, migliorando la capacità di intervento della compagnia a servizio della comunità e del territorio di Pula».

© Riproduzione riservata