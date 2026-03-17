Ruspe di nuovo al lavoro per rispristinare il guado rialzato sul Flumendosa, tra Villaputzu e Muravera. L’intervento è in programma domani, mercoledì 18 marzo, a partire dalle 8.45 e comporterà la chiusura del guado sino al termine dei lavori, presumibilmente attorno alle 17 del pomeriggio.

Ad intervenire la ditta incaricata dal Comune di Villaputzu che ha il compito, appunto, di aggiustare la pista. Le risorse per la manutenzione sono state messe a disposizione dalla Regione. In base alla convenzione tra Comune e Regione ogniqualvolta si creano delle buche o dei dislivelli il Comune incarica la ditta per un pronto intervento. La convenzione ha una validità di 36 mesi (è stata siglata alla fine del 2024) per un totale di circa 150mila euro. Numerosi, sino ad oggi, gli interventi di manutenzione già effettuati.

Prosegue, nel frattempo, la mobilitazione popolare di protesta contro l’incresciosa situazione del ponte di ferro, chiuso da oltre due anni e coi lavori ormai fermi. Da ieri è attivo un sit-in permanente di fronte all’ingresso del cantiere, dalla parte di Villaputzu. Oltre settanta i volontari che si stanno alternando dalle 8 alle 20 con striscioni, tavolini e gazebo. La protesta andrà avanti sino a quando non perverranno buone notizie. Nei prossimi giorni è atteso un vertice tra Prefetto e istituzioni proprio per trovare soluzioni.

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