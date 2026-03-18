Emergenza medici di base: attivato a San Vito un centro AscotIl servizio sarà ospitato nei locali comunali di via Aldo Moro
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Dopo oltre due mesi senza uno dei due medici di base il distretto sanitario ha attivato a San Vito un ambulatorio Ascot (ambulatorio straordinario di continuità territoriale) per garantire l’assistenza ai (tanti) pazienti che sono rimasti senza medico di assistenza primaria. Saranno solo loro - e non chi nel frattempo è riuscito a scegliere un altro medico nel territorio del Sarrabus – che potranno recarsi presso l’ambulatorio. I locali sono quelli comunali di via Aldo Moro, al numero 50.
“L’utenza – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale di San Vito - dovrà presentarsi con tutta la documentazione sanitaria in possesso, copia tessera sanitaria e copia esenzioni al fine di favorire l’attività dei sanitari che decideranno l’iter terapeutico”. Per il mese di marzo l’Ascot seguirà un calendario un po’ a singhiozzo. Il servizio sarà garantito il 19 dalle 10 alle 14, il 20 dalle 13 alle 18, il 24 (9-14 e 16-20), il 26 dalle 10 alle 14, il 27 dalle 13 alle 18 e il 31 marzo dalle 16 alle 20.
Il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Muravera garantirà l’assistenza per questi pazienti sabato e domenica per le sole urgenze. Un primo passo, insomma, per tamponare la cronica carenza di medici di base. I residenti, però, attendono la nomina di un nuovo medico.