I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incidente nella zona industriale di Assemini.

Per cause da accertare un’auto è finita fuori strada ribaltandosi. La conducente è stata portata al pronto soccorso dalle ambulanze del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina, sul posto anche i carabinieri per quanto di loro competenza.

(Unioneonline)

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