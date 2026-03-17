l’emergenza
17 marzo 2026 alle 20:56aggiornato il 17 marzo 2026 alle 20:57
Assemini, auto finisce fuori strada e si ribalta: una donna feritaL’incidente nella zona industriale
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I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incidente nella zona industriale di Assemini.
Per cause da accertare un’auto è finita fuori strada ribaltandosi. La conducente è stata portata al pronto soccorso dalle ambulanze del 118.
I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la macchina, sul posto anche i carabinieri per quanto di loro competenza.
(Unioneonline)
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