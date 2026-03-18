Selargius, hashish e marijuana in casa: 56enne in arrestoLa scoperta dei carabinieri
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È stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish, una busta con 30 grammi di marijuana, cinque sigarette artigianali già confezionate e quattrocento semi di canapa. E ancora due bilancini di precisione e una piccola somma in contanti ritenuta verosimile provento di attività di spaccio.
Un 56enne di Selargius, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
I controlli dei militari sono scattati durante unnormale servizio di perlustrazione del territorio: l’atteggiamento sospetto dell’uomo ha spinto i carabinieri a procedere a un controllo, successivamente esteso con una perquisizione nell’abitazione dell’interessato.
L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna.
(Unioneonline/v.l.)