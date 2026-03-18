Una strada asfaltata quasi mezzo secolo fa che attraversa le campagne di Maracalagonis: sette chilometri di tracciato, dalla periferia del paese sino alla località di San Basilio, nelle vicinanze di San Gregorio, sulla vecchia Orientale. Una strada larga quattro metri e mezzo che ancora oggi ha una grandissima importanza: una carreggiata che però oggi è usurata, ridotta in più punti in precarie condizioni e che quindi ha assoluta necessità di una manutenzione straordinaria, con rifacimento e messa in sicurezza.

Per questo, il Comune bussa alla Regione chiedendo un primo finanziamento di 300mila euro con i quali si potrà intervenire con un primo lotto secondo le priorità del momento.

Di sicuro, questa è una strada considerata fondamentale, di collegamento tra il Centro abitato di Maracalagonis e la Strada statale “Ex 125” e da li con le località collinari urbanizzate di Monte Nieddu, Villaggio delle Rose, Villaggio dei Gigli. Una strada che è anche al servizio di diverse aziende e imprese (agricole e non) che si sviluppano lungo il tracciato, toccando anche le località di “Is tumbus”, “Loi”, “Baccu Saruis”. La strada porta anche alla chiesetta di San Basilio col santo che viene festeggiato tutti gli anni.

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