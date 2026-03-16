A Siurgus Donigala da domani, martedì 17 marzo, sarà attivo il servizio Ascot (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale) nell’ambulatorio di via Roma 181, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini.

Questo il calendario fino al 26 marzo: martedì 17 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; mercoledì 18 marzo dalle 15 alle 18; venerdì 20 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19; lunedì 23 marzo dalle 15 alle 18; martedì 24 marzo dalle 15 alle 18; mercoledì 25 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19; giovedì 26 marzo dalle 15 alle 18. Giorni e orari successivi saranno comunicati nei prossimi aggiornamenti.

«Ringrazio il dirigente medico e il direttore del distretto sanitario per la collaborazione e i medici che hanno dato la propria disponibilità per garantire la continuità del servizio alla comunità», ha dichiarato il sindaco Antonello Perra.

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