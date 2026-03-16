Inaugurato a San Vito il primo circuito pubblico di educazione stradale del Sarrabus e dell’intera Sardegna meridionale. “Prima – ha spiegato Stefano Scroccu, assessore comunale e ideatore del progetto – qui c’era il parcheggio degli autobus mentre un’altra parte era in stato di abbandono. In questi anni abbiamo realizzato una palestra all’aperto, un’area per i cani, una zona storica con l’esposizione di un vecchio trattore e adesso il circuito di educazione stradale per i bambini. Un’opera che si è concretizzata grazie a Roberto Caredda, consigliere regionale nella passata legislatura che ha consentito al Comune di ottenere i fondi necessari. Oggi è una realtà unica e rende l’ingresso del paese ancora più gradevole”.

Al taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, lo stesso Caredda, il sindaco Marco Antonio Siddi, il dirigente della polizia stradale della Sardegna Domenico Chierico (con una nutrita rappresentanza di agenti, compreso il nuovo comandante della polizia di Muravera Giuseppe Chiarandà) e gli alunni delle scuole primarie di San Vito. Il primo cittadino ha spiegato che l’opera è nata dalla volontà dell’amministrazione di voler fornire ai bambini e ragazzi una struttura pensata per educare al corretto utilizzo della strada e al rispetto della segnaletica. Il circuito è infatti stato studiato in modo da simulare le varie situazioni più comuni quali incroci, sensi unici, stop, precedenze, passaggi pedonali e rotatorie. Il percorso è lungo 170 metri, cinquantamila euro il costo dell’opera.

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