Lavori notturni sulla 131, scatta la chiusura in direzione CagliariUscita obbligatoria allo svincolo di Serrenti e rientro a Nuraminis
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Ancora lavori, e chiusure, sulla Statale 131 per consentire il rifacimento del tratti fra Serrenti e Nuraminis.
«Si informa la cittadinanza che l'Anas chiuderà temporaneamente al traffico la “Carlo Felice” in direzione Cagliari, dalle 20 di mercoledì 18 marzo (oggi, ndr) alle 6 di giovedì 19 marzo», si legge in una nota diffusa dal Comune di Nuraminis.
La chiusura interesserà il tratto compreso tra il km 33+500 e il km 27+285. Durante la fascia oraria interessata «sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo di Serrenti. Il traffico verrà deviato lungo le strade provinciali SP 56 e SP 54, con rientro sulla SS131 in prossimità dell’abitato di Nuraminis».
(Unioneonline/E. Fr.)