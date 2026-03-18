Un’operazione mirata dei carabinieri della locale Stazione ha portato al ritrovamento nelle campagne di Maracalagonis di una serra “bunker” adibita alla coltivazione di marijuana.

Un allevatore del posto, 25 anni, insospettabile e senza precedenti, è stato arrestato. Sono stati sequestrati 14 chili di marijuana.

I movimenti anomali nei pressi dei casolari e la presenza di un magazzino con un’insolita porta blindata avevano insospettito i militari, che hanno così avviato dei servizi di osservazione che sono durati giorni.

Ieri sera, una volta raccolti vari elementi e indizi, è scattato il blitz. Oltrepassata la porta blindata, i militari hanno trovato un impianto indoor per la coltivazione di canapa, attrezzato alla perfezione con un sistema di illuminazione artificiale e un apparato di ventilazione. La perquisizione è stata poi estesa all’intera struttura, di proprietà del giovane allevatore.

Sequestrati 14 chilogrammi di marijuana, già lavorata e stoccata all'interno di sacchi di carta e confezioni di plastica, e 115 piantine di cannabis messe a dimora all'interno della serra. Oltre allo stupefacente, sono state recuperate cinque buste di semi pronte per avviare nuove coltivazioni, svariati strumenti per la pesatura e il confezionamento, oltre alla somma in contanti di oltre 1.000 euro, ritenuta il verosimile provento dell’attività di spaccio. Ad aggravare la posizione del giovane anche il ritrovamento di 20 cartucce per fucile, detenute senza alcuna autorizzazione.

L’allevatore, è stato portato nel carcere di Uta in attesa dell’udienza di convalida: è accusato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

(Unioneonline)

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