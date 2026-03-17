Taekwondo per ragazzi, domenica a Dolianova la Magic Fight Cup 2026Le gare prenderanno il via alle 9 nella palestra scolastica di via Matteotti
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Dopo il successo dello scorso anno, torna nel centro del Parteolla l’evento dedicato alle arti marziali. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è organizzata dall’Asd Magic Fs con il patrocinio del Comune di Dolianova. Alle gare prenderanno parte bambini e ragazzi dai 4 anni in su.
Diverse le categorie rappresentante con incontri a tempo. La competizione prevede incontri individuali e a squadre e combattimenti con tecniche speciali. Le gare prenderanno il via alle 9.00 nella palestra scolastica di via Matteotti.