Dopo il successo dello scorso anno, torna nel centro del Parteolla l’evento dedicato alle arti marziali. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, è organizzata dall’Asd Magic Fs con il patrocinio del Comune di Dolianova. Alle gare prenderanno parte bambini e ragazzi dai 4 anni in su.

Diverse le categorie rappresentante con incontri a tempo. La competizione prevede incontri individuali e a squadre e combattimenti con tecniche speciali. Le gare prenderanno il via alle 9.00 nella palestra scolastica di via Matteotti.

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