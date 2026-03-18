A Mandas arrivano segnali concreti sull’avanzamento dei grandi progetti legati al parco ferroviario e alla produzione di idrogeno. Il sindaco Umberto Oppus ha annunciato l’imminente accredito degli indennizzi per gli espropri ai proprietari dei terreni coinvolti, in regola con la documentazione. Si tratta di oltre 400 mila euro complessivi destinati ai privati interessati, un passaggio fondamentale per consolidare l’iter di realizzazione di un’opera definita la prima del genere in Sardegna. I lavori del parco ferroviario e della centrale per la produzione di idrogeno verde sono partiti lo scorso ottobre e rappresentano uno degli interventi più innovativi per l’area.

Il progetto punta a creare una filiera dell’idrogeno legata anche al trasporto ferroviario, con prospettive di sviluppo sostenibile e nuove opportunità economiche e occupazionali per il territorio. Un’iniziativa che si inserisce nelle strategie di transizione energetica e che guarda a un futuro con minori emissioni. Accanto a questo intervento, resta centrale anche il tema della viabilità, con il progetto della nuova infrastruttura targata ANAS destinata a migliorare i collegamenti dell’area e a supportare lo sviluppo del polo produttivo. Un’opera considerata complementare, pensata per rendere più efficiente l’accesso al comparto e favorire la logistica. Nei prossimi mesi sono attesi ulteriori sviluppi su un insieme di interventi destinati a incidere in modo significativo sul futuro di Mandas e del Sarcidano.

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