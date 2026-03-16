Quartu, furto nel pizzeria aperta da appena un meseColpo notturno da Diametro 40, il proprietario: «Dubitiamo che questo gesto sia conseguenza di un atto di disperazione per pagare cure o cibo ai propri figli o ai propri animali»
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Dopo l'attentato di qualche settimana fa alla tabaccheria di piazza Azuni, le attività commerciali di Quartu sono di nuovo nel mirino dei balordi.
Questa volta, a farne le spese è la nuovissima pizzeria Diametro 30 in via Cagliari all'angolo con via Messina, aperta da appena un mese. La scorsa notte i ladri hanno sfondato il vetro e forzato una serranda per poi introdursi nei locali e portare via il cassetto della cassa e pochi spiccioli, causando migliaia di euro di danni alla struttura.
«Dubitiamo che questo gesto sia conseguenza di un atto di disperazione per pagare cure o cibo ai propri figli o ai propri animali», hanno detto i proprietari, «e dubitiamo pure che chi ha fatto questo sia colto da sensi di colpa ma speriamo che restituisca quando meno il cassetto con i documenti e le statistiche all’interno e chiediamo a chi magari lo possa trovare da qualche parte di riportarcelo. Adesso, presenteremo denuncia ai carabinieri sperando si possano trovare i responsabili».