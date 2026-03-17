Bandiere a mezz’asta domani a Cagliari in Consiglio regionale in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. La ricorrenza, istituita con la legge 18 marzo 2021 n. 35, rappresenta un momento di raccoglimento e di omaggio a tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid.

Oggi il dramma della pandemia sembra lontano, eppure sono passati appena sei anni. Era la sera del 9 marzo 2020 quando l’Italia entrava nel lockdown, segnando uno spartiacque nella storia recente del Paese e quel «prima del Covid» che in tanti oggi usano per scandire le tappe della propria vita. Da quel momento il virus ha cambiato abitudini, relazioni e quotidianità: dalla paura dell’ignoto alle restrizioni, dal coprifuoco alle mascherine, fino alle immagini diventate simbolo di quei mesi, come i mezzi militari carichi di bare a Bergamo. Nei giorni più duri si arrivò anche a mille vittime al giorno, per un bilancio complessivo che sfiora le duecentomila persone.

Anche la Sardegna ha pagato un prezzo altissimo: nell’Isola si contano 2.947 vittime.

(Unioneonline/v.f.)

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