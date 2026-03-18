Villaputzu, riaperto il guado del FlumendosaUna situazione di continua emergenza con i disagi che sembrano non finire mai
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È stato riaperto stasera al traffico il guado sull'alveo del Flumendosa, a Villaputzu.
Stamattina sono iniziati gli annunciati lavori di manutenzione che hanno richiesto la chiusura. Appena realizzati i lavori in programma in serata il guado è stato subito riaperto al transito delle auto. Una situazione di continua emergenza con i disagi che sembrano non finire mai. Recentemente c'è stata la protesta anche in prefettura per denunciare una situazione che si trascina dal giorno della chiusura del ponte in ferro, i cui lavori di restauro non si sbloccano.