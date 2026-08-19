“La rivolta della Bellezza” è portata avanti da 18 compagnie nazionali e internazionali attraverso teatro di strada, circo contemporaneo, spettacoli itineranti, acrobatica, teatro di figura, laboratori, concerti e spettacoli interattivi. Parte venerdì alle 19 da Villa Verde l'edizione numero 29 del Festival Internazionale Itinerante Girovagando. Sino al 6 settembre proporrà una cinquantina di spettacoli in 8 Comuni Sardi.

Le altre tappe in Marmilla sono il 27 agosto ad Assolo e il 28 a Baradili, realizzate in collaborazione col Consorzio Due Giare,

Tra gli eventi proposti “Il cielo in una gabbia”, uno spettacolo di ruota Cyr con musiche originali suonate dal vivo, coprodotto da Circooltura/Theatre en vol che inviterà a riflettere sul concetto di libertà. E ancora “Vivir Y Jugar” de La gallina de metal, una divertente parentesi di acrobatica aerea e verticalismo, e gli spettacoli di Circ Panic, Sitting Duck, Theatre en vol, OfeOrin (concerto afrobrasiliano), Brubroc, Duo VA PAI e Nuova Orchestrina Altalena.

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