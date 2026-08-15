Entrano nel vivo gli appuntamenti dell'estate bosano con un calendario fitto di eventi tra centro storico, Bosa Marina e il Castello Malaspina, con sagre, percorsi enogastronomici, concerti e appuntamenti dedicati alla cultura e alla solidarietà. Il programma prosegue lunedì 17 agosto alle ore 19 nelle vie del Centro Storico con "Attoba a camasinu", il percorso enogastronomico nelle cantine a cura della Pro Loco. Un'occasione per scoprire i sapori locali. Il momento musicale più atteso è in programma giovedì 20 agosto alle ore 21.30 a Bosa Marina in Piazza Paul Harris. Sul palco saliranno Piero Marras e la sua band, la voce di uno degli interpreti più importanti della musica sarda. Il giorno successivo, venerdì 21 agosto, è "La Giornata del nuragico a Bosa". L'Associazione Pro Loco propone escursioni nei siti archeologici del territorio, per conoscere da vicino la storia antica della zona e valorizzare il patrimonio nuragico. Sabato 22 agosto alle ore 22 si torna in Piazzale Passino con un concerto di raccolta fondi per l'Airc, promosso dall'Associazione Stella Maris.

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