Come è ormai tradizione dal 1999, la musica accompagna ancora una volta Sassari verso il giorno della Faradda. Martedì 11 agosto alle 20.30, in piazza Santa Caterina, torna l’atteso appuntamento con il Concerto per i Candelieri, curato dall’Associazione Banda Musicale “Luigi Canepa”. Il concerto è gratuito.

La Banda diretta da 11 anni da Michele Garofalo avrà quest'anno come ospite Giovanni Foddai, originario di Arbus, si è diplomato in Oboe a pieni voti al Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari e si è successivamente perfezionato in Armonia, Composizione e Direzione d’orchestra e di banda. I due si alterneranno nella direzione dei vari brani.

La Banda “Canepa”, nata a Sassari 103 anni fa in memoria del celebre musicista sassarese, affonda le proprie radici nella Banda Civica, ricostituita nel 1879 su iniziativa del Comune e affidata proprio alla guida del compositore e direttore d’orchestra Luigi Canepa.

Il concerto di martedì, ad accesso gratuito, si aprirà nel segno della tradizione con l’inno Marcia dei ginnasti sardi, scritto da Canepa in occasione delle prime attività della Società Ginnastica Sassarese, divenuta successivamente Società Ginnastica Torres. Saranno quindi eseguiti brani di Franco Cesarini, Ennio Morricone, Rossano Galante, Philip Sparke, John Williams, Steven Reineke e Itaru Sakai, in un percorso che passa dalle musiche scritte per il grande cinema alle composizioni più tradizionali per orchestra di fiati e brass band.

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