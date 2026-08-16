Sino al 24 agosto, l’Info Point, in via al Mare 1, a Solanas, frazione turistica di Sinnai, ospita “Le Meraviglie del Cielo”, la mostra fotografica di Alessandro Casula dedicata alla Via Lattea, al cielo e al paesaggio.

Il Comune di Sinnai, attraverso l’Assessorato alla Cultura e al Turismo, propone una nuova iniziativa dedicata alla fotografia e alla valorizzazione del territorio.

L’esposizione raccoglie una selezione di immagini dedicate al cielo e al paesaggio, con particolare attenzione alla Via Lattea e agli affascinanti allineamenti lunari, accanto a fotografie di albe e tramonti.

Un percorso che nasce dal desiderio di Alessandro Casula di osservare il cielo con occhi diversi e raccontare, attraverso le immagini, il legame tra luce, paesaggio e tempo.

«Osservare la luce delle stelle significa guardare nel passato: una luce partita milioni di anni fa che solo oggi raggiunge i nostri occhi», racconta Alessandro Casula. È proprio questa dimensione del tempo, insieme alla meraviglia per il cielo notturno, a guidare il percorso della mostra.

È un invito a guardare oltre ciò che è immediatamente visibile. Stelle, luna, luce, terra e orizzonte entrano in dialogo, restituendo la bellezza del cielo e, allo stesso tempo, quella del paesaggio della Sardegna.

«Le Meraviglie del Cielo», afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo Cristiano Spina, «si inserisce in un percorso più ampio, completando idealmente la mostra Tempo di Via Lattea, dello stesso autore, attualmente visitabile al MuA d Sinnai fino al 31 agosto. Vogliamo promuovere un turismo lento e consapevole, attraverso esperienze culturali capaci di invitare alla scoperta e all’osservazione del territorio. L’Info Point si sta affermando non solo come luogo di accoglienza e informazione turistica, ma anche come spazio dedicato alla cultura e a iniziative che permettono a residenti e visitatori di alle vivere il territorio in modo diverso». La mostra è visitabile dal venerdì al lunedì dalle 9,30 alle 12,30. Il sabato e la domenica dalle 18 alle 20.

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