La musica come filo conduttore, la solidarietà come obiettivo. Torna a Torregrande “Patrick & Friends”, il concerto benefico giunto alla dodicesima edizione, in programma sabato 22 agosto alle 20.30. Una serata nata per unire spettacolo e impegno e che quest’anno sosterrà il reparto Pediatrico Microcitemico “Antonio Cao” dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari.

«Questo concerto è sempre un’opera d’amore», ricordano gli organizzatori, ringraziando sponsor, artisti, volontari e pubblico che ogni anno contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa. Il ricavato sarà destinato a sostenere la struttura cagliaritana, mentre la serata sarà dedicata anche alla consapevolezza sull’autismo e alla celebrazione della neurodiversità.

Sul palco spazio alle giovani band oristanesi Goose on the Loose, Strangers, Rocksound, Seikcud e Thör’s Sønner. Tra gli ospiti spicca Corey Feldman, attore e musicista statunitense noto per film cult come “I Goonies”, “Stand by me” e “Gremlins”. Con lui Baz, Ympossibles e Manuel Pia.

A presentare saranno Patrick e Stacey Abbate, con Ruth McCartney madrina della serata. Un appuntamento che, ancora una volta, punta a trasformare la musica in un aiuto concreto. «È la vostra generosità e collaborazione che continua a far crescere il nostro spettacolo di beneficenza ogni anno», sottolineano gli organizzatori.

Una serata in cui lo spettacolo sarà soltanto una parte della storia: al centro ci saranno solidarietà, inclusione e sostegno a chi ne ha bisogno.

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