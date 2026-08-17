Sarà il Front’e Mari di Pistis, nella Costa Verde, a ospitare giovedì 20 agosto, dalle 20.30, la finale regionale di Miss Universo Sardegna 2026. Una serata dedicata alla bellezza, ma anche a moda, danza, spettacolo e artigianato isolano. Madrina dell’evento sarà Lucilla Nori, Miss Universe Italy in carica, che lo scorso anno ha conquistato il titolo nazionale per poi rappresentare l’Italia a Miss Universe 2025 in Thailandia. Per il secondo anno consecutivo, l’organizzazione è affidata ad Alessia Ghisoni, figura di riferimento nel settore del wedding e degli eventi in Sardegna e organizzatrice anche di Miss Mondo. A condurre la serata sarà Anthony Peth, mentre le coreografie saranno curate da Francesco Sassu, protagonista sul palco anche con una propria esibizione insieme alle concorrenti.

Tra gli ospiti ci sarà Luna Dechicu, ballerina internazionale di danza sportiva originaria di Macomer, che si esibirà in due performance di latin dance. Spazio anche alla dodicenne Maria Francesca, sul palco con Sassu e le concorrenti. Dopo nove anni e mezzo di danza classica alla scuola di Danza Assunta Pittaluga, la giovane è entrata nell’Accademia Internazionale di Danza – Accademia Ucraina di Balletto Internazionale, con sede al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sul palco anche Katia Malika, campionessa mondiale di danze orientali, con una performance dedicata alla sua disciplina. La Sardegna sarà protagonista anche attraverso moda e artigianato. In passerella sfileranno i gioielli di Vincenzo Vadilonga, realizzati a mano nel laboratorio di Bosa secondo le tecniche della tradizione orafa e della filigrana sarda. Sarà presente inoltre la stilista Daniela Murtas, con la collezione di costumi da bagno “Adilina”. Gli allestimenti e gli addobbi floreali saranno curati da Assunta Vinci. Al termine della serata saranno assegnati tre titoli regionali, ma soltanto una concorrente conquisterà la fascia di Miss Universo Sardegna 2026 e rappresenterà ufficialmente l’Isola nella fase nazionale.

Le tre vincitrici partiranno il 24 agosto per la Puglia, dove fino al 30 agosto affronteranno il percorso nazionale tra prove e selezioni. Saranno 21 le concorrenti ammesse alla fase finale. La finale nazionale di Miss Universe Italy 2026 è in programma il 30 agosto a Villa Cafiero, in Puglia. Per le rappresentanti sarde, la serata di Pistis sarà dunque il primo passo verso il palcoscenico nazionale, in un appuntamento che punta a valorizzare, insieme alla bellezza, talento, eleganza e identità dell’Isola.

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