Torna a San Vito la seconda tappa di "Calici Diversi 2026", punto d'incontro tra il Rosso principe di Sardegna e la sorprendente produzione brassicola made in Sardinia.

Il tutto, dal 24 al 29 agosto a San Vito,  patria di ottimi vini, sorprendenti birre artigianali, pane, salumi e pasta fresca di pregiata fattura.

L'appuntamento è a Casa Cauli, in via Nazionale 128, sede di una settimana ricca d'incontri alla scoperta di vini, birre e sapori che raccontano la Sardegna.

 

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