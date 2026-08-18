E' arrivata alla 277esima edizione la Festa di san Giuseppe Calasanzio che prenderà il via ad Isili venerdì. Un ricco programma interessarà le 5 giornate di festeggiamenti organizzato dal Comitato in collaborazione con la Por Loco e con il patrocinio del comune di Isili. Il 16 è cominciata la celebrazione della novena in onore del santo che si svolge nella chiesetta omonima ogni sera che sfocerà lunedì 24 nella messa delle 18 presieduta da Padre Guglielmo Bottero seguita dalla processione che porterà il simulacro da San Giuseppe nella chiesa parrocchiale San Saturnino. Martedì alle 18 qui verrà celebrata la messa solenne celebrata dal parroco don Stephen e con panegirico da parte di padre Guglielmo, animata dal coro parrocchiale cui seguirà la processione nelle vie del paese accompagnata dal Coro Tasis e dai gruppi folklotistici. I festeggiamenti civili cominciano venerdì con l0animazione per i bambini alle 17 al parco, di sera alle 22 il Canto in Re e a seguire Dj set. Sabato si prosegue alle 22 al Parco Asusa con lo spettacolo Best 90-2000 show, poi ancora dj pronto. Domenica la festa entra nel vivo con l'animazione per bambini nella piazza san Giuseppe a partire dalle 17, mentre alle 22 nel Parco di Asusa tributo a Vasco Rossi seguito da dj set. Lunedì alle 22 nel parco di Asusa lo spettacolo musicale con Mad Mad mentre alle 22 ancora DJ set, i festeggiamenti si concluderanno martedì con il concerto di Maria Luisa Congiu alle 22 nella piazza del parco seguito da Dj sete e dall'estrazione dei biglietti della lotteria.

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