È più di una rappresentazione a cavallo, è un modo di sentire passionalmente l’antica arte equestre, preservarla e valorizzarla. È "Bestires e Caddos", sabato 22 agosto a Cuglieri, il corteo con amazzoni e cavalieri in abito tradizionale che attraverserà le vie del centro storico, in sella a cavalli anglo-arabi, per rafforzare il binomio storico dell’uomo con il cavallo, consolidato nei secoli prima come strumento da lavoro e da trasporto e oggi ancora indissolubilmente legato allo sport, alle manifestazioni storiche, laiche e religiose.

La chicca di quest’anno la sfilata, per la prima volta, degli asinelli sardi, accompagnati da figuranti in abito tradizionale. Partenza dall’ex Seminario Teologico alle 18, poi il colorato corteo attraverserà le vie del centro abitato, dando sfoggio della cura e della passione per il nobile animale, e verso il mantenimento del valore storico.

Un evento da non mancare, per promuovere il territorio tra colori, suoni e profumi, che accoglie cavalieri del resto dell’Isola con ospitalità, per rinsaldare la sacralità dell’amicizia. «Una giornata dedicata alla tradizione, alla cultura e all’identità sarda», spiega la presidente dell’associazione "Caddos in festa" Luisa Carriere.

Dopo il convivio, la musica sarda e i balli accompagnati dall’organettista Giuliano Armas. A mezzanotte si prosegue con il DJ set. La manifestazione è organizzata dall'associazione Caddos in festa con il patrocinio e sostegno del Comune di Cuglieri.

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