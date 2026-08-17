L’Unione Comuni del Villanova saranno protagonisti di due giornate di educazione ambientale, il 29 agosto e il 12 settembre, presso il Parco Nazionale dell’Asinara, area marina protetta, finalizzate a promuovere la conoscenza dell’ambiente costiero e dei suoi equilibri, attraverso attività esperienziali, laboratori scientifici e osservazioni sul campo. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai ragazzi del territorio in età scolare. Sabato 29 a partecipare saranno alcuni giovani provenienti da Padria, Mara e Monteleone Rocca Doria, mentre il 12 settembre sarà la volta di Villanova Monteleone e Romana. Si tratta di una uscì didattica nell'isola per conoscere l'ambiente marino e costiero, elementi fondamentali per promuovere comportamenti responsabili, la tutela della biodiversità, la conservazione degli habitat naturali, la diffusione della cultura e della sostenibilità. L'obiettivo è garantire formazione e partecipazione attiva alle nuove generazioni e alla comunità locale. Le iscrizioni, che scadono il 19 agosto, si potranno effettuare presso gli uffici cultura e servizi sociali dell’Unione e dei Comuni.

© Riproduzione riservata