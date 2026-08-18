L'antico borgo del Meilogu a pochi chilometri da Bonorva torna a vivere attraverso la cultura, le storie, le arti. È qui che sabato 22 agosto prende il via la nuova stagione culturale di “Rebeccu Arte” con una settimana di spettacoli inseriti nel Festival Multidisciplinare Sardegna, organizzato dall’Associazione Enti Locali.

Ideato e diretto da Valeria Orani, “Rebeccu Arte” contempla un programma che riunisce tre festival, due residenze artistiche, un progetto esperienziale dedicato alla tradizione di Ognissanti e prosegue fino all’inizio dell’autunno con un programma di oltre settanta appuntamenti e più di cento artisti. Teatro, danza, musica e letteratura dialogheranno dunque con il territorio attraverso un’idea precisa: un patrimonio non è soltanto ciò che si conserva, ma ciò che continua a generare relazioni e nuove possibilità di incontro.

L’inaugurazione sabato 22 agosto (ore 21) con una prima nazionale: “La Cena delle Anime”, produzione 369gradi interpretata da Michela Atzeni, con la regia di Maurizio Rippa e le musiche dal vivo di Adele Madau. Lo spettacolo è tratto dall’omonimo romanzo di Maria Laura Berlinguer. Domenica spazio alla danza con “Le Crisalidi” un progetto di ricerca sulle nuove possibilità abitative del pianeta firmato dalla coreografa Livia Lepri.

Lunedì 24 agosto ”Primi passi sulla luna”, un viaggio surreale, esilarante e struggente dell’attore, autore e comico Andrea Cosentino, premio Speciale Ubu nel 2018. Martedì 25 agosto tocca ad “Amleto”, soliloquio camaleontico del pugliese Michele Sinisi. Mercoledì 26 agosto “Tapirulan”, una riflessione sullo scorrere del tempo attraverso il corpo e l’esperienza femminile, con la coreografia di Sara Lourenco, l’interpretazione di Francesca La Cava, la drammaturgia di Anouscka Brodacz.

La settimana si chiude con due appuntamenti all’insegna di linguaggi performativi originali: venerdì 28 agosto il circo di Nadia Addis con “Ho visto gli orsi danzare” e sabato 29 agosto lo “Sconcerto d’Amore” della compagnia Nando e Maila, spettacolo che intreccia musica, teatro e comicità in un’esplosiva dimensione performativa.

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