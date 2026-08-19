Giorni di festa, a Villa Verde, in onore della Beata Vergine Assunta. Dal 20 a 23 agosto le celebrazioni religiose e civili, organizzati dall’omonimo comitato della festa. Giovedì 20, spazio alla “Festa dell’Emigrato”: alle 20.30 la cena comunitaria mentre alle 22.30 è in programma la serata musicale con il gruppo “A Ballare”. Venerdì 21, alle 19, il teatro di strada, con il Festival “Girovagando”, con le esibizioni, in piazza Renzo Lampis e piazza della Memoria, del Circ Panic (“Il sogno di un passero”), del Theatre en Vol (“Tracce – in Cammino”), Circooltura e Theatre en Vol (“Il cielo in una gabbia”) e la Royal Circus Ostrica e Theatre en Vol (“Nuova Orchestra Italiana”). Dopo la mezzanotte Dj Sandro Azzena. Sabato 22, alle 22.30, serata musicale con il gruppo “Made in Japan” e, a seguire, Dj Riccardo Dorascenzi. Domenica 23, alle 10.30, la processione e la Santa Messa. Alle 21, “Gara a “S’arrepentina cun is cantadoris” Michei Piga, Giampàulu Nuscis e Nàtziu Lai, accompagnati da Gianfrancu Massa. Chiude, alle 22.30, il gruppo “Poesias”.

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