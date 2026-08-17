Quattro giorni, 17 eventi culturali e artistici, 9 laboratori per tutte le età e un mercatino nel centro

storico del paese. Dal 20 al 23 agosto 2026 Laconi ospiterà la sesta edizione di Storie dal Vicolo, festival culturale diffuso organizzato dall'Associazione Culturale Giovani Iddocca con Treballu Hub. Per quattro giorni vicoli, cortili, piazze e spazi abitualmente chiusi del centro storico diventano luoghi di concerti, incontri, spettacoli e laboratori.

Il tema della sesta edizione è "Margini di Resistenza", ispirato alla riflessione di bell hooks sul margine come spazio

di apertura radicale. Giovedì 20 agosto la giornata inaugurale ospita "Produrre dal margine", un confronto pubblico sui progetti culturali fuori dai centri urbani. I 9 laboratori si svolgono invece da venerdì 21 a domenica 23 agosto, per quasi trenta ore complessive. Sono rivolti a fasce d'età che vanno dai 3 anni fino a un percorso riservato agli adulti. "Siamo molto soddisfatti del programma che presenteremo quest'anno - dichiara Carlo Coni, presidente dell'associazione Culturale Giovani Iddocca - Fare cultura nei piccoli centri non significa portare in periferia qualcosa che nasce altrove: significa produrre qui, con i linguaggi del contemporaneo, e riconoscere che da questi luoghi si vedono cose che dal centro non si vedono. È esattamente il senso di Margini di Resistenza. "Per noi fare un festival è prima di tutto un confronto", aggiunge Annalisa Zaccaria, coordinatrice generale di Storie dal Vicolo. "Con gli artisti, con chi vive nel paese, con le realtà che lavorano su temi vicini ai nostri e con gli altri festival che combattono nelle aree interne. È la ragione per cui quest'anno abbiamo scelto di aprire con un incontro tra rassegne culturali: chi organizza cultura fuori dai centri urbani affronta gli stessi problemi e ha bisogno di parlarsi. Costruire una rete stabile tra queste esperienze è un obiettivo che ci sta a cuore quanto il programma di questi quattro giorni". Ingresso libero e gratuito per tutti gli appuntamenti.