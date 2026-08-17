Dal 18 agosto al 24 settembre Casa Bataille, a Cannigione, apre le porte al pubblico con visite guidate gratuite su prenotazione. Un’occasione per entrare nella dimora in cui Henri François Bataille e Maryse Pardi hanno vissuto, lavorato e creato per oltre cinquant’anni, trasformando la loro casa in un luogo d’arte profondamente legato alla Gallura. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale La Scatola del Tempo e da MSD & Partners ed è promossa dal delegato alla Cultura del Comune di Arzachena, Giovanni Carta.

Nelle stanze di via Amerigo Vespucci 11 sono ancora custoditi sculture, ceramiche, mobili e pannelli decorativi, insieme agli ambienti in cui i due artisti hanno condiviso vita quotidiana e ricerca creativa. Il percorso consente così di conoscere non soltanto le opere, ma anche la storia umana di una coppia che scelse la Sardegna come luogo d’elezione.

Henri François Bataille, artista e artigiano francese, si dedicò in particolare alla lavorazione del legno, alla scultura, all’ebanisteria e alla progettazione di arredi. Maryse Pardi sviluppò invece una ricerca soprattutto nel campo della ceramica, degli smalti e del colore. Entrambi provenivano dall’esperienza artistica del Sud della Francia e arrivarono in Sardegna negli anni Sessanta, stabilendosi a Cannigione e intrecciando il proprio lavoro con il paesaggio e la cultura dell’isola. Casa Bataille conserva oggi la testimonianza di quella lunga stagione creativa e diventa, con l’apertura estiva, un piccolo museo della memoria. Le visite hanno l’obiettivo di restituire alla comunità un patrimonio artistico e umano rimasto per decenni racchiuso tra le mura domestiche.

L’ingresso è gratuito, scrivono gli organizzatori, ma la prenotazione è obbligatoria per contingentare gli accessi e garantire una migliore esperienza di visita. Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito casabataille.it. Informazioni anche via WhatsApp al 342 0318852 o all’indirizzo info @casabataille.it

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