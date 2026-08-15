Nella Messa dell’Assunta celebrata ieri a La Maddalena, da mons. Gianfranco Saba, Ordinario Militare per l’Italia, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina, amm. Giuseppe Berutti Bergotto, un pensiero particolare è stato rivolto anche a chi presta servizio lontano dall’Italia: «Affinché non si sentano soli perché il loro servizio è anche per tutti noi», ha affermato.

«Mi sembra importante che questa liturgia nel mondo militare non passi inosservata e quindi, come pastore di questa chiesa particolare, una chiesa itinerante, possa aggiungere un messaggio di fede, di speranza e di vicinanza, soprattutto verso chi si trova anche in situazioni più complesse, più articolate, negli scenari di internazionali e nei teatri operativi», oppure chi vive in questo periodo un intenso lavoro per garantire a tutti la sicurezza e il bene comune.

La Maddalena conserva un rapporto storico profondo con le Forze Armate e in particolare con la Marina. Una presenza che ha contribuito a segnare la storia dell’isola e che, per l’Ordinario Militare, ha rappresentato, a Ferragosto, l’occasione per incontrare i giovani in formazione presso la locale Scuola Sottufficiali, e il personale delle diverse componenti delle Forze Armate.

Ma è stato anche ai militari italiani impegnati nei luoghi più difficili del mondo che dalla Maddalena è stato rivolto un pensiero particolare. «Li ho voluti sentire e comunicare che avremmo pregato per loro, affinché non si sentano soli, perché il loro servizio è anche per tutti noi».

L’Ordinario Militare, ha richiamato il tema della costruzione della pace, ricordando gli appelli di Papa Leone XIV, il quale «desidera che tutte le comunità diventino un po' un laboratorio di pace».

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