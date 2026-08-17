Al via, a Villa Verde, le attività di rilievo delle abitazioni e di tutti i fabbricati presenti, finalizzate all’aggiornamento e alla revisione della toponomastica e della numerazione civica. A darne notizia è il Comune, al fine di migliorare le banche dati comunali e di rendere più efficiente la gestione dei servizi dell’amministrazione. Nello specifico, il progetto consentirà di riordinare la numerazione civica del Comune, aggiornare la toponomastica comunale e facilitare l’individuazione esatta di vie e numeri civici da parte dei mezzi di soccorso e dei servizi di pubblica utilità (118, Forze dell'Ordine, Poste, corrieri, ecc.), permettendo di raggiungere gli immobili con maggiore rapidità e precisione. L’attività verrà effettuata da operatori incaricati dal Comune, che saranno muniti di cartellino di riconoscimento rilasciato dal Comune, con un tablet e una macchina fotografica per il rilievo degli immobili e senza la necessita di entrare nelle abitazioni.

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