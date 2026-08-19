Tre tappe sarde per la scrittrice rumena, naturalizzata italiana, Andreea Simionel grazie al festival Èntula organizzato da Lìberos. Giovedì a Sassari, venerdì a Cagliari e sabato a Villagrande Strisaili, l'autrice presenterà il romanzo “La ragazza d’aria” (Rizzoli).

Il libro racconta la storia di Aryna, una quindicenne arrivata in Italia dalla Romania, divisa tra le radici a est e la fatica di integrarsi a Torino mentre affronta anche il difficile rapporto con il proprio corpo. Una storia toccante sull’adolescenza come terra di confine, l’amore tra sorelle e il rifugio inaspettato nei libri.

Il mini tour di Simionel si apre domani alle 19 nella libreria Koinè Ubik di Sassari Accanto all’autrice ci sarà Lorena Piras. L’incontro è inserito nel network Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari ed è in collaborazione con l’associazione Canne al Vento.

Venerdì alla stessa ora, ma al Cinema Odissea di Cagliari, la scrittrice dialogherà con Alessandra Ghiani. Infine sabato alle 18.30 ultima tappa nell'area archeologica Sa Carcaredda di Villagrande Strisaili. Con Simionel converserà Gloria Corda. L’incontro è in collaborazione con Archeonova.

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