Musica, sport, tradizione e cultura: il Settembre Oristanese si prepara a riempire la città e Torre Grande con un calendario ricco di appuntamenti. Il momento più atteso sarà il 3 settembre, con il concerto gratuito dei The Kolors nell’area grandi eventi di Torre Grande, ma il programma promette di soddisfare tutti i palati.

Si parte già il 29 agosto con la finale di Miss Italia Sardegna in piazza Eleonora e l’apertura del Villaggio Sartigliedda a Torre Grande, seguita il giorno dopo dalla Sartigliedda estiva. Il 3 settembre, oltre ai The Kolors, il Palasport di Sa Rodia ospiterà il grande basket con Dinamo Sassari e Valtur Brindisi.

Lo sport sarà uno dei protagonisti del mese, con il Sardegna Volleyball Challenge, il Crai Open di tennis, Sardegnacavalli dal 10 al 13 settembre e la Sardinia Gravel Race dal 24 al 27. Nel cartellone anche Beach Volley e Tennis, calcio a 5, padel, bocce e altri appuntamenti.

Spazio anche alla tradizione, con la Festa del Rimedio, Santa Croce e Sant’Efisio, la serata folk con i Tenores di Neoneli e il Memorial Enrico Fiori, il 19 settembre in piazza Eleonora, dedicato alla musica e ai balli tradizionali della Sardegna. Cultura e spettacolo passano invece dalla rassegna “E ora… autori in Biblioteca”, dal Teatro Garau e dal progetto europeo Island Connect II.

«Il Settembre Oristanese rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della programmazione culturale e turistica della nostra città», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna. Per l’assessore alla Cultura Simone Prevete «il valore del Settembre Oristanese sta proprio nella sua capacità di mettere in rete le tante energie presenti in città».

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