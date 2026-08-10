Che si chiami "Sa Strumpa" o "Backold", un fatto è certo: i migliori lotattori sono sardi, bretoni o scozzesi, con l'eccezione del poderoso islandese Gunnrason che si è imposto tra i supermassimi, categoria riservata agli atleti che superano il quintale di peso. Almeno tremila spettatori hanno assistito partecipi e divertiti alla 13ª edizione del Torneo Internazionale “Juntos” di Sa Strumpa che si è disputata a Villagrande Strisaili, grazie all'organizzazione della Società Sportiva ASD Sa Strumpa di Villagrande FIJLKAM del presidente Antonio Coccoda.

Alla manifestazione sono intervenuti il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Villagrande, il presidente del Comitato FIJLKAM Sardegna Vincenzo Piroddu, il presidente del settore Gianfranco Piroddu e il responsabile del Comitato regionale FIJLKAM Sardegna promozione settore lotta Cocco Raffaele, il presidente del comitato regionale Sardegna FIJLKAM settore judo Claudio Camba e il responsabile Fiduciario regionale FIJLKAM Sa Strumpa Gabriele Rubiu, il collaboratore con il Maestro Davide Scudu.

I vincitori- Categoria 60 Kg. Under 17: Cristian Congiu (Sardegna). Categoria 62 Kg. Senior: Enrico Montisci (Sardegna). Categoria 68 Kg. Senior: Thomas Kerebel (Bretagna, Francia). Categoria 74 Kg. Senior: Max Freyne (Scozia). Categoria 81 Kg. Senior: Mugo Shonavel Mugo (Bretagna). Categoria 90 Kg. Senior: Salvatore Olmeo (Sardegna). Categoria 100 Kg. Senior: Pierpaolo Demontis (Sardegna). Categoria + 100 Kg. Senior: Hlàkon Gunnrason (Islanda).

Il premio per Il miglior Lottatore Sa Strumpa del torneo è stato assegnato dalla giuria a Max Freyne, della Scozia.

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