Macchina organizzativa in moto per l’edizione 2026 della manifestazione organizzata dai volontari dell’associazione di soccorso “Il Samaritano” in collaborazione con l’oratorio di San Salvatore e il club “Terzo Tempo” e il patrocinio del Comune di Serdiana.

L’appuntamento è per il 5 settembre, dalle 19 alle 24, al campo sportivo di Funtana Noa.

A sfidarsi saranno squadre di bambini e adulti all’insegna del divertimento. Previste diverse prove di abilità e resistenza con gare di corsa ad ostacoli, toro meccanico, melt down, hungry hippos. Iscrizioni online sulla pagina facebook dell’associazione Il Samaritano.

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