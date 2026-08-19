Quattro giorni di appuntamenti tra fede, tradizione, musica e gastronomia per celebrare Santa Margherita, patrona di Santa Margherita di Pula. Dal domani sino al 23 agosto piazza Giovanni Paolo II sarà il cuore della festa, con un ricco programma di iniziative civili e religiose organizzate dal Comune in collaborazione con l’associazione Santa Margherita e la parrocchia di Santa Margherita.

Si parte domani alle 21,30 con “Supereroi”, il Cartoon Live Show pensato per coinvolgere grandi e piccini e dare il via alle celebrazioni.

Venerdì spazio alla gastronomia e alla musica. Dalle 20.30 è in programma la Sagra della Vitella, accompagnata dall’intrattenimento musicale di Elena Ciccu. Una serata dedicata ai sapori della tradizione e alla convivialità, con il punto ristoro curato dall’Associazione Santa Margherita.

Il momento più legato alla tradizione religiosa è previsto sabato. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne, seguita dalla processione verso la Chiesetta di Boeria. Il corteo sarà accompagnato dal suono delle launeddas e dalla partecipazione dei gruppi folk, in un appuntamento che unisce devozione e cultura popolare.

La serata proseguirà alle 21.30 con l’atteso concerto dei The Italian Bee Gees, tributo internazionale ufficiale ai fratelli Gibb. Un viaggio nella musica dei Bee Gees, tra grandi successi e atmosfere della disco music.

Domenica, ultima giornata dei festeggiamenti, alle 18.30 si rinnoveranno la Santa Messa solenne e la processione. In serata, alle 21.30, sarà invece il gruppo etnofolk Balla Sardigna a chiudere il programma musicale, portando sul palco sonorità e tradizioni della Sardegna.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attivo il punto ristoro dell’Associazione Santa Margherita, che accompagnerà le serate con le specialità gastronomiche.

Una festa che, anche quest’anno, si propone dunque di mettere insieme il sentimento religioso della comunità, le tradizioni popolari e l’intrattenimento, offrendo a residenti e visitatori quattro serate all’insegna della musica, della cultura e della convivialità.

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