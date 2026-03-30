Posticipato al 2027 il matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Lo ha annunciato la giornalista ospite a “Verissimo”.

Le nozze si sarebbero dovute tenere in primavera nel paesino vicino a Leuca, in provincia di Lecce, dove la coppia ha acquistato e ristrutturato un casale. «Una grande festa pagana e vegana», aveva dichiarato la giudice di “Ballando con le stelle”.

Ma alla fine è stato necessario un rinvio: «Non mi sposerò quest’anno – dichiara su Canale 5 - in realtà, volevo sposarmi, ma non siamo riusciti a organizzare il matrimonio, avrei dovuto cucire da me le bomboniere… Rimandiamo alla primavera del 2027».

«Ho scelto sempre i malesseri – ha raccontato ricostruendo le sue passate storie d’amore - uomini tormentati e che creavano in me tormento».

Poi è arrivato Biagiarelli: «Conoscendolo ho capito che l’uomo buono è quello con cui non avrai più il respiro corto, l’affanno, l’idea che ogni giorno ti devi conquistare qualcosa, ma la pace dell’amore che c’è, è un punto di riferimento, che non deve farti sentire un patema d’animo per farti sentire viva. Mi sento viva nella pacatezza della giornata normale con lui, sono felice».

(Unioneonline/D)

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