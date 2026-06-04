Altro che toccata e fuga, Jannik Sinner adesso ha messo piede in Sardegna con l’intenzione di restarci. A Porto Rafael lo sanno tutti che il tennista numero uno al mondo sta costruendo la sua residenza in uno dei punti più belli del borgo turistico.

La villa, stando a indiscrezioni in via di ultimazione, domina il villaggio sul mare nato per volontà di Rafael Neville Rubiu, Conte di Berlanga y del Duero.

Jannik da tempo è di casa nel piccolo borgo del litorale di Palau, come è di casa anche la fidanzata, la modella Laila Hasanovic.

Nei giorni scorsi il tennista era a Porto Rafael e la sua presenza non è passata inosservata. Forse Jannik Sinner ha scelto la Sardegna per ricaricare le batterie dopo la delusione del Roland Garros e in vista dell’impegno di Wimbledon.

Quello che sembra certo è il legame sempre più forte con la Sardegna. Il tennista di San Candido, in Val Pusteria, avrebbe scelto Porto Rafael per una caratteristica precisa, e ben rodata, del borgo.

Gli approfondimenti nell’articolo di Andrea Busia nel giornale in edicola e sull’app Unione digital

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