«Una bellissima storia d’amore, meravigliosa. E forse proprio quando capisci che non è più così bello, è il caso di parlarsi e prendere strade diverse».

Le indiscrezioni si rincorrevano già da tempo ma adesso anche Bianca Atzei, ospite a Verissimo, conferma a Silvia Toffanin la fine della relazione con l’inviato de Le Iene Stefano Corti.

I due, genitori del piccolo Noa Alexander, non stanno più insieme già da settembre: «A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po’ l’equilibrio e non siamo più andati d’accordo – racconta Atzei -. Abbiamo fatto di tutto per riparare qualcosa di bello e importante che c’era tra di noi».

Ma purtroppo alla fine le strade si sono separate, anche se i rapporti sono rimasti buoni: «Abbiamo creato la cosa più bella, nostro figlio, che ci terrà uniti e legati per sempre. Ci vogliamo tantissimo bene, abbiamo rispetto l’uno per l’altra. Mio figlio deve avere una mamma sorridente, felice».

La cantante, nata a Milano 38 anni fa ma originaria di Siamanna per parte di madre e di Siris per parte di padre, ha poi rivelato che prima della rottura definitiva la coppia è stata nel mirino di minacce legate al lavoro di Corti a Le Iene: «Siamo stati minacciati a inizio agosto, ho dovuto lasciare in estate Noa dai nonni in Sardegna per tenerlo il più protetto possibile, infatti ha iniziato la scuola più tardi. Sono stati giorni pesanti. Mi giravo continuamente per controllare. Non è stato facile per niente».

Il caso è stato denunciato alle forze dell’ordine che hanno aperto un’indagine.

