Incidente mortale questa mattina sulla Statale 126, all’altezza del chilometro 34,800 della Statale 126, in territorio di Iglesias.

Un settantasettenne, pensionato, residente in città, era alla guida di un Fiat Fiorino quando, all'altezza dei "fanghi rossi", sarebbe stato colto da un improvviso malore. L'uomo avrebbe così perso il controllo del mezzo, che ha terminato la propria corsa andando a sbattere violentemente contro un muretto lungo la carreggiata: l'impatto si è purtroppo rivelato fatale per il conducente. All'arrivo dei soccorritori era già morto.

Anas fa sapere che il traffico sulla Sud Occidentale Sarda sta subendo dei rallentamenti e il personale sul posto si sta occupando della gestione della viabilità in affiancamento dei carabinieri della stazione di Gonnesa, che hanno effettuato i rilievi.

(Unioneonline/E.Fr.)

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