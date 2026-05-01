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01 maggio 2026 alle 21:10aggiornato il 01 maggio 2026 alle 21:31
Kylian Mbappé a Cagliari assieme alla nuova compagna Ester ExpositoLa stella del Real Madrid e l’attrice immortalati in un locale a Castello
Kylian Mbappé è a Cagliari. Sembra uno di quegli annunci da calciomercato dei sogni, possibili solo nei videogiochi. E infatti, chiaramente, il campo non c'entra.
Il fenomeno del Real Madrid, ancora alle prese con i problemi muscolari, è volato nel capoluogo per qualche ora di relax accompagnato dalla sua nuova compagna: l'attrice spagnola Ester Exposito.
Nelle ore in cui Sant'Efisio raggiungeva Sarroch, gli smartphone dei curiosi si sono accessi sulle due celebrità in un noto locale di Castello.
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