Kylian Mbappé è a Cagliari. Sembra uno di quegli annunci da calciomercato dei sogni, possibili solo nei videogiochi. E infatti, chiaramente, il campo non c'entra.

Il fenomeno del Real Madrid, ancora alle prese con i problemi muscolari, è volato nel capoluogo per qualche ora di relax accompagnato dalla sua nuova compagna: l'attrice spagnola Ester Exposito.

Un altro scatto della coppia a Castello (foto F. Cogoni)
Un altro scatto della coppia a Castello (foto F. Cogoni)
Un altro scatto della coppia a Castello (foto Cogoni)

Nelle ore in cui Sant'Efisio raggiungeva Sarroch, gli smartphone dei curiosi si sono accessi sulle due celebrità in un noto locale di Castello.

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