Monica Bellucci e Tim Burton si separano.

L’attrice di Città di Castello, 60 anni, e il regista californiano, 67, lo annunciano in una dichiarazione inviata alla Afp. «È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi», recita la nota.

Le due star stavano insieme dal 2022. La scintilla era scattata al Lumière Film Festival di Lione, dove lei gli aveva consegnato il Premio Lumière alla carriera. L’anno dopo poi erano usciti allo scoperto tenendosi mano nella mano a Parigi e partecipando insieme ad eventi come la Festa del cinema di Roma o la notte degli Emmy.

Bellucci e Burton avevano anche lavorato insieme, con lei tra le protagoniste femminili del suo sequel Beetlejuice Beetlejuice presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024.

Bellucci ha alle spalle il matrimonio durato 14 anni con l’attore Vincent Cassel da cui sono nate le figlie Deva – oggi anche lei attrice – e Léonie. Burton invece è stato a lungo legato a Helena Bonham Carter e con lei ha avuto due figli: Billy Ray e Nell.

(Unioneonline/D)

