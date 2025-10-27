Katy Perry e Justin Trudeau mano nella mano a Parigi davanti a fan e fotografi. La popstar e l’ex primo ministro canadese ormai non si nascondono più: i due sono stati avvistati due giorni fa al Crazy Horse, dove avrebbero festeggiato i 41 anni di lei, e in un video pubblicato da TMZ sembrano proprio una coppia collaudata.

Poche settimane fa erano stati visti mentre si scambiavano un bacio su uno yacht nel Mediterraneo. E prima ancora sulla barca di Perry al largo di Santa Barbara, in California, con una fonte che ha riferito al Sun che i due si frequentano segretamente dall'inizio dell'estate.

«Non hanno potuto trascorrere molto tempo insieme perché lei è in tour, ma sono costantemente in contatto, si chiamano sempre su FaceTime e si mandano messaggi», ha spiegato la fonte.

Le voci sulla nuova coppia si rincorrono da fine luglio, quando sono stati beccati durante una passeggiata e al ristorante in occasione di una tappa del tour di lei. Perry aveva annunciato in estate l'addio al compagno Orlando Bloom, con cui stava insieme da 7 anni e da cui ha avuto una figlia, mentre Trudeau si è separato dalla moglie Sophie nel 2023 dopo 18 anni di matrimonio e tre figli.

