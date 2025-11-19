Genny Urtis ospite di Francesca Fagnani a Belve.

La chirurga e influencer si è sfogata con la giornalista parlando di un fidanzato «manipolatore e truffatore». «Il seno non lo volevo, ma l’ho fatto per lui. Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto», ha raccontato parlando del suo percorso di transizione.

Questa persona «mi faceva sognare la vita che non avevo ancora avuto. Mi faceva credere di essere una moglie: avevamo anche scelto le madri dei nostri figli…», aggiunge spiegando di aver pensato di ricorrere alla maternità surrogata.

Oggi «sono ancora in cura, gli psicofarmaci aiutano a dimenticare. Ora vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro».

Genny, nata 48 anni fa con il nome di Giacomo in Venezuela, dove i genitori di Alghero si erano trasferiti per lavoro, ha studiato Medicina e Chirurgia a Sassari e aperto studi cui si sono rivolti diversi vip per ritocchini vari. E dove avrebbe lavorato anche il fratello di Diletta Leotta «che poi non si è comportato benissimo».

