Dopo quasi 20 anni di matrimonio è finito l’amore tra Nicole Kidman e Keith Urban. Lo riferisce People.

L’attrice premio Oscar, 58 anni, e il cantante country, 57, si erano sposati nel 2006 e hanno due figlie: Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 14 anni.

Secondo Tmz la coppia vive separatamente dall'inizio dell'estate scorsa. Le figlie vivono con la madre nella casa di famiglia a Nashville mentre Urban si è trasferito altrove.



Eppure appena tre mesi fa, a giugno, Kidman aveva condiviso una foto su Instagram che la immortalava mentre lo abbracciava, in occasione del loro anniversario di matrimonio. «Buon anniversario tesoro», aveva scritto con in mezzo l'emoji di un cuore.

Per Kidman è il secondo matrimonio finito, dopo quello con Tom Cruise durato undici anni.

