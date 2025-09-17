Bianca Atzei e Stefano Corti si sono lasciati?

L’indiscrezione è dell’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, secondo cui la cantante originaria di Siamanna e l’inviato delle Iene si sono detti addio dopo sei anni e aver avuto un bambino, il piccolo Noa.

Il loro allontanamento sarebbe partito da una lite furibonda in spiaggia in Sardegna. Parpiglia va anche oltre sostenendo che Corti sarebbe stato sorpreso «in atteggiamenti intimi» a cena in un’osteria a Tortona con Camilla Degiorgi, che in qualità di esperta di borse aveva partecipato proprio a un suo servizio alle Iene.

Atzei e Corti stanno insieme dal 2018, quando si sono conosciuti a un concerto di Anna Tatangelo. Lei era reduce dalla brusca rottura con il pilota Max Biaggi: l’amore è sbocciato subito, poi, dopo la dura esperienza di un aborto spontaneo, a gennaio 2023 è arrivato Noa, il loro primo figlio insieme. Corti era già padre di un ragazzo di 17 anni, avuto da una precedente relazione.

(Unioneonline/D)

