Dopo cinque anni d’amore sarebbe al capolinea la relazione tra l’ex ministra e deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti.

L’indiscrezione è di Dagospia.

La politica, aveva raccontato Boschi due anni fa in un'intervista al settimanale «7» del Corriere della Sera, le aveva tolto molto «in termini di vita privata, specie durante il governo». Con Berruti, aveva detto, «ci siamo incontrati per caso quasi 10 anni fa: io stavo entrando all’Auditorium di Roma. Uno sguardo, ci fu la scintilla. Ma appunto ero circondata dalla sicurezza. Ci siamo di nuovo incontrati anni dopo ai giardini del Quirinale: parlammo e mi chiese il numero di telefono, ma io non glielo diedi: “Troverai un modo”. Il giorno dopo mi mandò a Palazzo Chigi un mazzo di fiori bellissimo, con il suo numero di telefono. Lo ringraziai dopo due mesi. Ma lui si era fidanzato».

«Maria Elena è una persona straordinaria, di cui ho una immensa stima – aveva detto lui prima di partecipare a Pechino Express -. Mi supporta sempre, in tutte le mie scelte, questa compresa, pur non sapendo quando sarei tornato. Mi ha detto: non ti preoccupare, io sono qui. E, in effetti, l’ho ritrovata lì dove l’ho lasciata. Lei è un grande dono che mi ha fatto la vita. Stiamo insieme da cinque anni e siamo molto legati».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata