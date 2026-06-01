Cagliari, il traguardo per la metro si allontana: almeno altri due anni di lavoriL’Arst: «Salvo imprevisti». La beffa della fermata di San Saturnino: pronta da quasi 24 mesi non è mai stata attivata
Altri due anni di lavori. «Salvo imprevisti», dice il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. Il cantiere della metropolitana leggera, che collegherà piazza Repubblica con piazza Matteotti dentro Cagliari è foriero di altri disagi per i cagliaritani, alle prese da cinque anni ormai con i problemi legati alla viabilità stravolta proprio dai cantieri. Il traguardo, dunque, si allontana ancora.
L’Arst, titolare del progetto e dell'esecuzione lavori, continua a difendere il progetto, sottolineando come si tratti di un investimento destinato a cambiare il volto della mobilità cittadina per i prossimi decenni. Ma la pazienza dei cittadini viene messa a dura prova dal continuo susseguirsi di rinvii.
Tra i simboli più evidenti delle difficoltà dell’opera c’è il caso della fermata di San Saturnino, diventata quasi un paradosso. Completata da quasi due anni, non è mai entrata in funzione. «Non è ancora pronta per essere messa in esercizio. Residuano infatti alcune lavorazioni e verifiche previste dalla normativa sulla sicurezza, indispensabili per consentire il transito del tram nelle fasi di prova. Solo dopo il completamento di queste attività sarà possibile avviare le prove funzionali e mettere la Commissione Ministeriale nelle condizioni di rilasciare il Nulla Osta all’esercizio», spiega Poledrini.
Nel video col drone di Stefano Anedda, lo stato dell'arte dei lavori nei cantieri tra via Dante e via Roma.