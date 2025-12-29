Che succede tra Elodie e Andrea Iannone? Solo poche settimane fa il pilota pronunciava parole d’amore infinito per la cantante ma l’assenza a rispettivi cenoni di famiglia (almeno stando alle foto) fa rumore. Nessuno scatto insieme, nessun riferimento o augurio speciale.

La coppia, secondo le indiscrezioni, starebbe attraversando una fase della propria relazione difficile anche a causa di impegni lavorativi e di ritmi diversi. E su Instagram quel like di Marracash, ex storico di Elodie, non è passato inosservato.

«Mi supporta in una maniera sconfinata, incredibile, sotto tutti i punti di vista – aveva detto Iannone qualche settimana fa, ospite del podcast “Passa dal BSMT” –. Ci siamo conosciuti in Puglia, quando io ero fermo, al compleanno di un amico comune ed è scattato subito qualcosa. Lei aveva questa relazione e prima si è lasciata, non è successo niente, ci siamo rispettati, eravamo tipo “migliori amici”. Abbiamo un supporto l’uno per l’altra che mi riempie di orgoglio e felicità ogni giorno. Umanamente Elo è una persona stupenda, bellissima, ha tantissimi pregi, sono molto fortunato».

